L’allenatore rossonero torna a parlare della gioia per lo scudetto vinto nel corso della cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria di Noceto, in provincia di Parma. "Abbiamo fatto qualcosa di importante, soprattutto per una tifoseria che non vedeva vincere lo scudetto da troppo tempo. I miei giocatori hanno entusiasmo e passione, questi i loro segreti"

"Abbiamo fatto qualcosa di molto importante, soprattutto per una tifoseria che non vedeva vincere lo scudetto da troppo tempo". Stefano Pioli torna sulla gioia per lo scudetto vinto dal Milan e lo fa non troppo distante da Reggio Emilia, dove i rossoneri avevano raggiunto l'obiettivo superando lo scorso 22 maggio il Sassuolo per 3-0 nell'ultima giornata di campionato. L'occasione per raccontarsi e parlare di presente e futuro è stata fornita dall'incontro che lunedì mattina ha visto l'allenatore rossonero a Noceto, comune in provincia di Parma, per ricevere la cittadinanza onoraria in una cerimonia ospitata dal campo sportivo. "Sono molto orgoglioso di essere qui - il commento di Pioli - sono molto legato al mio territorio e alla mai città".