Inizia ufficialmente la nuova stagione 2022/2023 per la Juventus o, per meglio dire, per una parte dei calciatori bianconeri. Quest’oggi infatti è scattato il pre raduno alla Continassa, che – in attesa di tutti i big e di Massimiliano Allegri, che cominceranno la stagione con l’inizio vero e proprio del raduno in programma la prossima domenica – ha visto presentarsi al centro sportivo della Juventus tra gli altri anche Federico Chiesa, Zakaria, De Sciglio Danilo, Arthur e Kean. Per loro, così come per tutti gli altri componenti della rosa bianconera che si sono presentati allo Juventus Training Center, visite mediche di rito al J Medical e il caloroso saluto dei tifosi presenti.