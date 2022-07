Tutto in 3 giorni. Da martedì a giovedì, 72 ore che scandiranno il futuro di Kalidou Koulibaly in azzurro. Sotto il cielo di Dimaro dove sono attesi giocatore e presidente. Non più tardi di mercoledì. Il faccia a faccia a piedi delle Dolomiti per capire se la mano tesa dal club verrà stretta dal futuro capitano del Napoli. Senza dubbio la proposta di De Laurentiis ha fatto breccia, o quantomeno meno ha aperto più di una riflessione da parte del difensore. Pronto al dialogo e consapevole che il tempo dei tentennamenti sta volgendo al termine. La scelta di cuore, supportata da un ingaggio congruo, o il cambio radicale di prospettiva, subito o tra un anno per provare una nuova e ricca esperienza.