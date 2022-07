"Home sweet home". Casa dolce casa. Parla così Paul Pogba della sua Juventus. Dopo sei stagioni al Manchester United, ecco un nuovo ritorno. A Torino, alla Juve e alla maglietta numero 10. "Mi sento veramente bene - sono le parole del francese -, qui c'è un'atmosfera che non posso spiegare, sono molto felice e impaziente di iniziare con la Juve, che è la mia squadra. Cosa mi ha spinto a tornare? Ritrovare la gioia di giocare a calcio. Ho parlato con Allegri e altri ex compagni, da Cuadrado e Dybala che era qui fino a poco fa, poi anche con Nedved e Agnelli. Questa maglia è tutto per me. La Juve mi ha dato l'opportunità di essere Pogba".