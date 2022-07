Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

City, Haaland si presenta: "Bellissimo essere qui"

Conderenza stampa di presentazione di Erling Haaland con il Manchester City: "E' bellissimo essere qui, insieme ci divertiremo. Le mie aspettative per questa stagione sono di entrare al meglio in squadra e connettermi subito coi compagni. Poi ovviamente voglio divertirmi, perché quando mi diverto faccio gol e vinco le partite. Il Manchester City è una squadra fantastica, per me ancor più speciale perché mio padre ha giocato qui un paio d'anni. Per un figlio è bello ripercorrere le orme del proprio padre. Contro chi non vedo l'ora di giocare? Il Manchester United".