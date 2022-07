fine di un'era

Totti e Ilary, una storia d'amore davvero 'Unica'

Ai titoli il coda il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: un amore ventennale, sbocciato nel 2002 e diventato subito 'pop' con la dedica dell'ex capitano della Roma alla showgirl dopo il gol nel derby del 2002 ('Sei unica'). Hanno tre figli: Cristian, Chanel e Isabel TOTTI E ILARY BLASI: L'ANNUNCIO DELLA SEPARAZIONE

"IO QUESTA ME LA SPOSO" - Ilary nasce a Roma il 28 aprile del 1981 da una famiglia originaria del Pesarese. Comincia a lavorare per la televisione che era una bimba: gira i primi spot pubblicitari a 3 anni, partecipa a vari film e fotoromanzi e alla fine degli anni '90 concorre a Miss Italia con la fascia di Miss Cinema Lazio. Nel 2001 è una delle 'letterine' di Passaparola e Francesco ne rimane folgorato, lasciandosi andare a quell'innocente battuta con gli amici che farà cassazione: "Io questa me la sposo".

IL PRIMO INCONTRO - La versione di Francesco (da 'Verissimo' del 2018). "Ci hanno presentato degli amici e la sorella, Silvia. Eravamo in un pub, a Roma, ma lei era nera perché le avevano rubato il telefonino e non mi filò di 'pezza'. Era ancora fidanzata, e io pensai: 'Per adesso...'. Da lì iniziammo a messaggiarci, la invitai al derby e preparai la maglia con la frase 'sei unica' anche se non eravamo mai usciti insieme... Alla vigilia della partita, pare che Ilary non fosse più sicura di venire: non dormì tutta la notte e pensai che forse non era destino...".