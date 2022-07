2/40 ©LaPresse

IL PRIMO INCONTRO - La versione di Francesco (da 'Verissimo' del 2018). "Ci hanno presentato degli amici e la sorella, Silvia. Eravamo in un pub, a Roma, ma lei era nera perché le avevano rubato il telefonino e non mi filò di 'pezza'. Era ancora fidanzata, e io pensai: 'Per adesso...'. Da lì iniziammo a messaggiarci, la invitai al derby e preparai la maglia con la frase 'sei unica' anche se non eravamo mai usciti insieme... Alla vigilia della partita, pare che Ilary non fosse più sicura di venire: non dormì tutta la notte e pensai che forse non era destino...".