La nuova maglia

Debutto per l'Inter e per la nuova maglia. La società nerazzurra ha ufficializzato la nuova maglia e tutti i numeri per la stagione 2022/23. Tra i nuovi arrivi e cambi di numero sono 7 le novità: Mkhitaryan sceglie la 22, Lukaku si prende la 90. E gli altri? Tra i giocatori già presenti in rosa nella passata stagione cambiano numero sia Gosens che Correa. GUARDA LE FOTO