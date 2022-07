Vittoria alla prima uscita stagionale per gli uomini di Inzaghi che battono gli svizzeri con un netto 4-1. D'Ambrosio apre le marcature, tra i migliori in campo c'è Lautaro Martinez, autore di una doppietta, che ha subito ritrovato la vecchia intesa con Romelu Lukaku. Ottime le prove anche per Correa (gol e assist) e del nuovo acquisto Asllani. L’ex Empoli in campo dal primo minuto insieme agli altri nuovi acquisti Bellanova e Mkhitaryan

INTER-LUGANO 4-1: CRONACA E TABELLINO