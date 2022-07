I due nuovi compagni di squadra "si sfidano" in allenamento: soltanto uno dei due, però, riesce a regalare spettacolo con la rabona nel video condiviso sui social dalla Juventus

Angel di Maria e Paul Pogba, i nuovi acquisti della Juventus, regalano già spettacolo in allenamento. In un video condiviso sui social dal club bianconero, i due compagni di squadra si mettono alla prova con la rabona, uno dei gesti tecnici più belli del calcio. Nessun problema per l'argentino, che si esibisce con un colpo da maestro; il francese, invece, liscia la palla a pochi metri dalla porta.