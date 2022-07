6/12 ©LaPresse

JUAN ESNAIDER

Presenze: 25

Gol: 2

Periodo: 1999-2000

È il gennaio del 1999 e l'SOS in casa bianconera si chiama "vice Del Piero", out per infortunio. I bianconeri puntato così sull'argentino pagato 12 miliardi all’Espanyol e 2,2 di ingaggio. Risultato? Neanche un gol in campionato. Diventa quintessenza della meteora di A.