La Fiorentina ha presentato Pierluigi Gollini, il nuovo portiere, direttamente dal ritiro in Val di Fassa. L'ex Atalanta ha esordito con parole al miele verso il suo nuovo club: "C'erano altre squadre ma il posto giusto per me era Firenze. Sono molto felice di essere qua e ringrazio tutti per avermene dato la possibilità. Era importante tornare in un posto speciale. Avevo voglia di una sfida importante anche a livello emotivo e Firenze lo è. Non doveva essere una maglia qualunque da indossare".

"Sempre nel cuore le persone di Bergamo"

Dal presente al passato. Gollini è reduce da grandi esperienze europee e da un addio che non ha dimenticato. "Il mio addio all'Atalanta non è stato per scelta tecnica ma solo per i problemi personali con una persona. Ho dimostrato tutto sul campo. Sono il portiere italiano che ha maggiori presenze in Europa negli ultimi anni. Mi porterò sempre nel cuore le persone di Bergamo e la famiglia Percassi. Sono cinque anni che gioco in Europa con continuità e ci siamo sempre qualificati in Champions. Sono in Nazionale da tre anni e il mio valore l'ho dimostrato e sono qua per confermarlo".