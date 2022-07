Jovic: "A Firenze come Vlahovic, mi ispiro a CR7"

Presentazione ufficiale di Luka Jovic e numero 7 per il colpo di mercato in attacco per una Fiorentina ambiziosa che vuole scalare posizioni in classifica: "E'un grande piacere essere qui e sono lieto di vestire questa maglia. Molti giocatori dai Balcani sono venuti a giocare qui come Vlahovic e questo mi ha dato una spinta. Mi ispiro a Cristiano Ronaldo

Il giocatore più atteso per il salto di qualità in campionato. La Fiorentina lo ha preso dal Real Madrid con una grande operazione di mercato e lui si è presentato nel ritiro di Moena già carico e motivato a mille. La conferma è arrivata nelle prime parole ufficiali di Luka Jovic: "Per me è un piacere essere qui, sono lieto di vestire questa maglia. Molti giocatori dei Balcani hanno giocato alla Fiorentina svolgendo un ruolo importante. Questo mi ha dato in parte la spinta. Ci sono giocatori serbi qui che mi hanno aiutato in questi giorni e mi aiuteranno in futuro. Sono pronto a fare il lavoro che mi chiederà Italiano, sperando di essere all’altezza delle aspettative”. Il riferimento immediato è con Dusan Vlahovic che da Firenze ha spiccato il volo diventando uomo mercato: “Dusan ha fatto benissimo in Italia e mi ha parlato bene di Firenze, ha fatto tantissimi gol. Voglio fare altrettanto e avere successo. In Nazionale siamo compagni, in Italia avversari. Vediamo come andrà”.