L'oggetto di mercato, dopo il gol contro il Sunderland, va ancora in rete subentrando dalla panchina e indossando anche la fascia da capitano. La squadra di Mourinho vince di nuovo 2-0 contro la Portimonense: in gol il giovane difensore Tripi nel primo tempo. Rigore sbagliato da Abraham, mentre Darboe esce per un infortunio al ginocchio