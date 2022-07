Lovato, infortunio alla caviglia in amichevole

La Salernitana batte 2-0 il Wieczysta Krakow in amichevole, ma perde Lovato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio alla caviglia. Le condizioni dell'ex Cagliari verranno valutate nei prossimi giorni

La Salernitana batte 2-0 i polacchi del Wieczysta Cracovia - grazie ai gol di Ribery e Bohinen - nella quarta amichevole del ritiro precampionato in Austria. Ma Davide Nicola non può sorridere perché Matteo Lovato ha dovuto lasciare il campo in lacrime per un infortunio alla caviglia sinistra. Il difensore, ex Cagliari e Verona, arrivato in questa sessione di mercato ha riportato un forte trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra con sospetto interessamento legamentoso. Nei prossimi giorni il classe 2000 si sottoporrà a ulteriori accertamenti. Dagli esiti si capirà se il difensore sarà costretto a saltare le prime giornate di campionato.