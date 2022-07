Altra uscita positiva per la squadra di Italiano, che si è imposta 4-1 sul Trento di Lorenzo D'Anna. Ancora in gol Luka Jovic che, subentrato a Cabral al 74', impiega solamente sei minuti a segnare il 4-1. Sul tabellino anche Zurkowski e Sottil, autore di una doppietta

Jovic in gol dopo 6 minuti dal suo ingresso, doppietta di Sottil

Altra vittoria in amichevole per la Fiorentina che venerdì pomeriggio ha battuto 4-1 il Trento, formazione di Serie C. Alla squadra di Italiano sono bastati solamente due minuti per sbloccare il risultato: Mandragora serve Cabral che fa la sponda per l'accorrente Zurkowski, che appoggia in porta alle spalle di Marchegiani. Al 29' arriva il raddoppio con Sottil, che con uno splendido calcio di punizione batte ancora una volta il portiere gialloblù. Nella ripresa è ancora l'esterno offensivo a siglare il tris su assist di Zurkowski, ma un minuto dopo (al 59') il Trento accorcia le distanze con Belcastro. All'ottantesimo timbra anche Jovic: il serbo, subentrato a Cabral al 74', serve il poker su assist di Kouamé. Presente anche il nuovo acquisto Dodò, che ha assistito alla gara dopo esser stato ufficializzato nel pomeriggio.