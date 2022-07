La società viola ha pubblicato un post con l'immagine di Dodò, personaggio del famoso programma per bambini "L'albero azzurro": l'indizio che precede l'ufficialità dell'acquisto del terzino brasiliano dallo Shakhtar Donetsk CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

L’indizio social è di quelli che spazzano via ogni dubbio: la Fiorentina è pronta ad accogliere ufficialmente in rosa Dodò, terzino destro brasiliano di proprietà dello Shakhtar Donetsk. La società viola, come già successo nelle scorse settimane per Mandragora, Jovic e Gollini, ha anticipato il l’annuncio con un simpatico post social: sul profilo ufficiale del club, infatti, in mattinata è stata pubblicata la foto del personaggio del famoso programma per bambini "L'albero azzurro" che si chiama proprio Dodò. La prova di come ormai l’operazione con lo Shakhtar sia chiusa.

Le cifre dell'operazione leggi anche Chi ha fatto più acquisti? Nessuno come il Monza Già nella giornata di giovedì infatti Dodò è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche e molto probabilmente già oggi raggiungerà i nuovi compagni di squadra nel ritiro di Moena, dove la squadra di Italiano sta preparando la nuova stagione. Per il terzino brasiliano classe 1998, la Fiorentina verserà nelle casse dello Shakhtar Donetsk 14.5 milioni di euro più 3.5 milioni di bonus: un affare complessivo da 18 milioni dunque. Dodò invece firmerà un contratto di cinque anni per 1.5 milioni di euro a stagione più bonus.

Il saluto di Dodò allo Shakhtar Dodò che ha già salutato lo Shakhtar, dove ha giocato dal 2018, con un post su Instagram: "Sono grato per i 4 anni che ho potuto trascorrere nello Shakhtar e in Ucraina. Sono felice per la storia che abbiamo scritto, l'affetto e il rispetto ricevuti. Ringrazierò in eterno per questi momenti speciali. Porterò questo club e questo Paese sempre con me nel corso della mia vita, qui sono cresciuto come atleta e come uomo. A tutti coloro che ho incrociato nel mio percorso, tra compagni, staff tecnico e amministrativo, dico grazie. Ho solo bei ricordi. Vi porterò per sempre nel cuore".