Sabato pomeriggio i nerazzurri scenderanno in campo alle 18:30 allo stadio Bollaert-Delelis di Lens contro i padroni di casa. Inzaghi dovrà rinunciare ad alcuni elementi della sua rosa: non hanno preso parte alla trasferta Skriniar, Sanchez, Pinamonti, Gosens e Gagliardini

Terza amichevole precampionato per l'Inter, che dopo le vittorie sul Lugano e sul Novara (nell'allenamento congiunto di giovedì) e il pareggio con il Monaco affronterà il Lens. Sabato pomeriggio alle 18:30 i nerazzurri scenderanno in campo allo stadio "Bollaert-Delelis" contro i francesi che hanno chiuso al settimo posto lo scorso campionato di Ligue 1. La formazione di Inzaghi venerdì pomeriggio è partita dall'aeroporto di Malpensa accompagnata da Marotta, Ausilio, Baccin e Antonello. Tra infortunati e giocatori in uscita, sono cinque gli elementi che non hanno preso parte alla trasferta: Skriniar, Sanchez, Pinamonti, Gosens e Gagliardini.