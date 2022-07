Prima amichevole nella tournée americana per la Juventus , che nella notte italiana tra giovedì e venerdì è arrivata a Las Vegas . Ed è proprio in Nevada che i bianconeri affronteranno all'alba di sabato mattina ( alle 5 orario italiano, le 20 in America) i messicani del Chivas de Guadalajara . Per la tournée Allegri non ha convocato Rabiot , assente per motivi personali, Arthur , Pjaca e Ramsey che sono in uscita, Miretti che è in vacanza e gli infortunati Chiesa , De Sciglio e Kaio Jorge . Nel corso della trasferta negli States, la Juventus affronterà anche il Barcellona (il 27 luglio) e il Real Madrid (il 31).

Gatti: "Voglio farmi trovare pronto. Imparo da Bonucci"

Uno dei volti nuovi della Juventus 2022/23 è Federico Gatti. Il difensore centrale classe '98 è stato acquistato dai bianconeri nella scorsa sessione invernale di calciomercato e lasciato per 6 mesi in prestito al Frosinone. Rientrato a Torino, Gatti vuole giocarsi le sue carte: "Per me è un'esperienza enorme - ha dichiarato a JTV. Imparo quotidianamente qualcosa di nuovo, è fondamentale per la mia crescita. Qui non ti fanno mancare nulla, con umiltà e voglia si è destinati solamente a migliorare". Il difensore centrale parla anche dei compagni di squadra: "Nonostante siano dei campioni si sono posti nei miei confronti con un'umiltà impressionante. Da Bonucci cerco di imparare ogni giorno perché è un campione e un grandissimo uomo, ogni giorno mi insegnano piccoli particolari che in passato nessuno mi aveva mai detto. Voglio farmi trovare pronto, devo essere sempre concentrato e ogni allenamento deve essere come una finale per me".