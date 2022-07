Buona la prima per nuova Juventus . La formazione allenata da Massimiliano Allegri ha battuto 2-0 i messicani del Chivas de Guadalajara nella prima delle tre amichevoli in programma nella tournée americana, a decidere le reti dei giovani Da Graca e Compagnon. " È stato un buon test , la squadra ha lavorato duro anche a Torino in questi giorni e si vedono i risultati, la partita è stata ben giocata e a tratti anche con buoni ritmi, sia nel primo che nel secondo tempo. Sono soddisfatto dei giovani e anche dei nuovi , che hanno dato il loro apporto. Adesso continuiamo così, perché teniamo a fare bene anche nelle prossime amichevoli", l’analisi di Allegri, riportata dal sito ufficiale del club, nel post gara. Subito titolari Pogba, Di Maria e Gatti, in campo per un tempo, nella ripresa invece spazio anche per Bremer: " Pogba ha fatto una buona prestazione, ci sono alcuni aspetti su cui lavorare, sarà uno dei simboli di questa squadra . Fagioli mi è piaciuto e così Gatti, che è stato bravo nell’azione del primo gol, anche se ovviamente deve ancora assorbire alcuni meccanismi difensivi", ha concluso l’allenatore della Juve.

Primi assaggi di bianconero anche per Angel Di Maria, che in campo ha mostrato subito grande intesa con Pogba: "Un bel test, molto utile per mettere minuti nelle gambe in questa fase di inizio stagione. Pogba è uno dei giocatori più forti del mondo, dà una qualità enorme al centrocampo. Soulé? Fortissimo, un grande talento: va solo lasciato lavorare e crescere a poco a poco", le parole dell’argentino. Grande gioia per De Graca, autore del gol che ha sbloccato il match: "Una gioia indescrivibile! Una grande emozione aver giocato, essere qui e avere anche segnato. Non posso che ringraziare la Juve che mi permette di prendere parte a questa esperienza. Mi ha visto la famiglia dall’Italia: sicuramente è valsa la pena per loro stare svegli di notte”. Emozioni forti anche per Mattia Compagnon, autore della seconda rete: "Tutto fantastico. Questa è un’esperienza da cui non si può che imparare. Osservare questi campioni, giorno per giorno, è un’occasione incredibile per crescere. Il gol? Ho letto il movimento del difensore e mi sono spostato dal sinistro al destro. E a fine partita ho ricevuto i messaggi dalla mia famiglia che guardava la partita in tv”, ha concluso.