Inizia con una vittoria l'avventura della Juventus nel "Summer Tour" americano. Nella prima delle tre gare in programma, i bianconeri hanno battuto 2-0 i messicani del Chivas de Guadalajara, che hanno già disputato quattro partite di campionato. A decidere il match giocato nei 38 gradi di Las Vegas due giovani, Marco Da Graca all'inizio del primo tempo e Mattia Compagnon nel finale di gara. Ma, al di là del risultato, Massimiliano Allegri può sorridere: buone indicazioni per l'allenatore bianconero, soprattutto dai due giocatori più attesi, Angel Di Maria e Paul Pogba. L'argentino, al solito, disegna calcio e il francese parla la sua stessa lingua. Entrambi in campo nei primi 45 minuti, hanno spesso dialogato, si sono cercati e hanno acceso gli entusiasmi dei tifosi rimasti svegli fino alle 5 italiane - le 20 in Nevada - per ammirarli. Nella ripresa, poi, Allegri ha stravolto tutto cambiando undici undicesimi della formazione iniziale e mandando in campo l'altro giocatore più atteso, Gleison Bremer, sempre ordinato al suo debutto al centro della difesa. In panchina per tutta la durata del match, invece, Dusan Vlahovic, così come Leonardo Bonucci. Per loro, probabilmente, ci sarà spazio nelle prossime gare della tournée negli USA, quando la Juve affronterà avversari diversi rispetto ai messicani: Barcellona e Real Madrid.