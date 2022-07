Quello che sembrava un problemino di poco conto potrebbe invece trasformarsi in una piccola tegola per la Juve, Massimiliano Allegri e soprattutto per Paul Pogba che, nella giornata di ieri, era stato costretto ad abbandonare l’allenamento per un fastidio al ginocchio destro. In un primo momento, viste anche le rassicurazioni del giocatore dal campo, sembrava che tutto potesse risolversi con qualche ora di riposo e, invece, la Juve ha dovuto sottoporre il centrocampista francese ad esami radiologici a causa del persistere del dolore.



La diagnosi parla di una lesione del menisco laterale per il francese, un problema non gravissimo, ma da valutare con la dovuta attenzione. Infatti, il giocatore, innanzitutto ha osservato una giornata di riposo rimanendo a bordo campo a guardare i suoi compagni allenarsi, non prenderà parte alla trasferta di Dallas ma, soprattutto, sarà sottoposto a una visita ortopedica per una consulenza che stabilirà come proseguire il percorso di recupero. Questo il comunicato della Juve: "A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure"



Dal club non ci si sbilancia, tuttavia, il calciatore potrebbe anche essere costretto a saltare la prima giornata di campionato con la Juve in campo contro il Sassuolo il 15 agosto alle 20.45. Fondamentale, per capire le tempistiche del recupero, sarà l’esito della visita a cui il calciatore verrà sottoposto.