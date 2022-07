Szczesny: "Pogba e Di Maria? Qualità incredibile"

Vigilia della sesta stagione con la maglia della Juventus per Wojciech Szczesny, che dal ritiro bianconero in America commenta le prime settimane di preparazione: "Mi sto divertendo molto - ha dichiarato il portiere polacco. Negli ultimi 2-3 anni non eravamo venuti negli Stati Uniti a causa della pandemia e questa esperienza ci è mancata molto. È un bel momento per fare gruppo, lavorare sodo e divertirsi con tutto il resto della squadra".