Visita a sorpresa nel ritiro di Los Angeles, dove la Juventus sta lavorando in attesa delle prossime partite della tournée americana. Giorgio Chiellini, ormai di casa a LA, è arrivato a colazione e si è fermato per trascorrere del tempo con i vecchi compagni e per conoscere i nuovi arrivati

POGBA, INFORTUNIO IN ALLENAMENTO: NON PREOCCUPA