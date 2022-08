Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Udinese, chiusura vicina con il Tottenham per Udogie

Destiny Udogie è sempre più vicino al Tottenham. L’esterno dell’Udinese dovrebbe firmare per il club inglese all’inizio della prossima settimana. I bianconeri incasseranno 26 milioni bonus compresi, circa 20 di fisso. Il club inglese, infatti, lo lascerà in prestito in Friuli per una stagione. Udogie sarà così disponibile per la prima gara di campionato contro il Milan.