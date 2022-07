In un'intervista rilasciata a DAZN, Marotta ha indicato i bianconeri come favoriti per il prossimo campionato: "La Juventus è sempre una squadra che deve essere considerata come favorita in ogni competizione, lo sarà anche quest'anno: sta facendo una campagna acquisti di alto valore, ma noi guardiamo a casa nostra, siamo certi di avere una rosa competitiva". Simone Inzaghi: "Lukaku ha tantissimo entusiasmo, la società è stata molto brava a riportarlo all’Inter"

Nell’ultimo campionato l’Inter ha lottato con il Milan per lo scudetto fino all’ultima giornata. Eppure secondo Beppe Marotta non saranno i rossoneri campioni d’Italia gli avversari più temibili nella prossima stagione: " La Juventus è sempre una squadra che deve essere considerata come favorita in ogni competizione, lo sarà anche quest'anno ". Queste la parole dell’amministratore delegato nerazzurro, intervistato da DAZN. "Starà a noi contrastare la Juventus, sicuramente sta facendo una campagna acquisti di alto valore – sottolinea Marotta –. La misura del valore di una squadra va presa a fine mercato, di sicuro noi guardiamo a casa nostra, siamo certi di avere una rosa competitiva . Ben vengano i duelli, ma non metterei solo la Juventus: ci sono anche Milan, Roma e Napoli".

Inzaghi: "Lavoriamo per vincere lo scudetto"

Anche Simone Inzaghi, proprio come Marotta, ha posto come obiettivo lo scudetto e quindi la seconda stella per il prossimo campionato: "Parlare di rivincita non direi, avrei messo una firma grandissima per la stagione che abbiamo fatto lo scorso anno - specifica Inzaghi, intervistato da DAZN -. Abbiamo fatto molto bene, abbiamo giocato un gran calcio per gran parte della stagione. Per farla diventare una stagione stratosferica è mancato lo scudetto, per due punti, cercheremo di farlo quest'anno, sapendo che abbiamo delle rivali che vorranno fare lo stesso e che si sono rinforzate moltissimo. Lavoriamo dal 6 luglio con quell'obiettivo. Un confronto con il Milan? Ci siamo incontrati quattro volte tra Coppa e campionato, una vittoria a testa e due pareggi. Nelle Coppe europee abbiamo fatto meglio noi, loro meglio in campionato. Hanno fatto qualcosa di straordinario".