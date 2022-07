Il Milan aspetta Charles De Ketelaere , intanto osserva Yacine Adli. Aveva già firmato in rossonero nell'estate del 2021, ha atteso un anno per maturare ulteriormente col Bordeaux (con cui ha chiuso l'ultima Ligue 1 retrocedendo) e oggi è la novità dell'estate dei campioni d'Italia. In attesa di sviluppi sul mercato per il tanto rincorso centrocampista belga, e del debutto di Origi, Pioli osserva i suoi movimenti in campo. Il classe 2000 francese si sta inserendo bene, giocando sempre, in ogni amichevole. Quarantacinque minuti col Colonia, mezz'ora da subentrato anche con gli ungheresi dello ZTE (e assist per Krunic) e poi la prima da titolare, l'ultima in ordine di tempo, contro il Wolfsberger. Avversario modesto ma con a referto, comunque, un assist e un gol.

Dove può giocare Adli?

Il passaggio per la rete del 2-0 di Rebic è un bel cross basso, teso e solo da spingere in rete. La sua prima marcatura rossonera è più da attaccante opportunista (respinta a rete, a porta vuota, dopo una parata) che da trequartista. Perché questo, infatti, è l'identikit tracciato dal suo passato in Ligue 1 e, ancora di più, nelle prime uscite stagionali rossonere: può fare trequartista in un 4-2-3-1, cioè il sistema utilizzato da Pioli per il Milan campione d'Italia, o la mezz'ala in un 4-3-3. Non può fare, invece, uno dei due giocatori davanti alla difesa sempre nel 4-2-3-1. Un ragazzo giovane, motivato, che si sta inserendo nel gruppo anche grazie all'anno passato a studiare italiano mentre era in Francia. Lui si definisce un centrocampista atipico, proprio per le sue caratteristiche: non ha la fisicità per giocare a due, ma le giocate per muoversi sulla trequarti sì. Servirà ancora tanto lavoro ma, intanto, il Milan si gode le sue prestazioni. Sempre in attesa del mercato…