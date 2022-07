Il Milan resta in attesa per Charles De Ketelaere . Dopo l'incontro di martedì a Lugano, i rossoneri aspettano una risposta , che sia positiva o negativa. Il Milan è consapevole di aver fatto il massimo, ritoccando più volte l'offerta verso l'alto. Maldini e Massara hanno messo sul piatto 35 milioni più bonus, con il Club Brugge che nelle prossime 48 ore dovrà dare una risposta al club rossonero. Il Milan, comunque, resta ottimista sul buon esito della trattativa.

De Ketelaere assente nei primi due impegni ufficiali del Brugge

Il Milan conta anche sulla volonta del giocatore, che ha ribadito che vuole solamente i rossoneri. De Ketelaere, intanto, non ha preso parte ai primi due impegni ufficiali del Club Brugge: infatti il classe 2001 è stato tenuto in panchina da Hoefkens nel match di Supercoppa belga vinto 1-0 contro il Gent. Nella prima giornata di Pro League, invece, che ha visto il Brugge impegnato in casa contro il Genk (vittoria 3-2 per i nerazzurri) De Ketelaere non è stato neppure convocato.