L'allenatore bianconero ha parlato al canale Twitch del club, fornendo alcune indicazioni in vista dell'amichevole con il Real Madrid di Carlo Ancelotti in programma al Rose Bowl di Pasadena: "Szczesny ha un affatticamento all'adduttore, in porta ci sarà Perin. E farò giocare Vlahovic e McKennie". Allegri ha anche parlato dei nuovi: "Bremer ottimo difensore, un piacere veder giocare Di Maria"

Altra amichevole di lusso negli Stati Uniti per la Juventus di Massimliano Allegri. Dopo il pareggio contro il Barcellona, i bianconeri torneranno in campo nella notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio (a partire dalle 4, ora italiana) al Rose Bowl di Pasadena (lo stadio che ospitò la finale Mondiale del 1994 persa dall'Italia ai rigori contro il Brasile) contro i campioni d'Europa del Real Madrid. Intervenuto in diretta al canale Twitch del club, Allegri ha dato alcune indicazioni di formazione in vista della sfida con i Blancos di Carlo Ancelotti. "In porta ci sarà Perin - ha annunciato Allegri -. Szczesny ha un affatticamento all'adduttore, preferisco non rischiarlo. Anche Cuadrado è da valutare". Poi le buone notizie: "Faranno il loro debutto Vlahovic e McKennie, che hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe". Il serbo fin qui è rimasto a riposo, saltando le prime due uscite della tournée estiva a causa della pubalgia. Ma adesso ha recuperato ed è pronto a scendere in campo contro le Merengues.