La Juve è pronta a tornare in Italia dopo la tournée americana . Vittoria contro i Chivas, pari contro il Barcellona e, ora, il ko contro il Real nella notte italiana. Allegri traccia il bilancio dei dieci giorni a stelle e strisce della sua squadra, positivo: "È stata una buona partita - ha detto l'allenatore bianconero al sito ufficiale del club -, e che conclude un bel lavoro di dieci giorni negli Stati Uniti. Abbiamo affrontato la squadra più forte d’Europa, fin quando è stato possibile giocare lo abbiamo fatto, cercando di gestire i possessi e non buttare via la palla. Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi, possiamo ancora crescere tanto, ci sono giocatori che devono rientrare. Questa sera ci sono state tante occasioni da una parte e dall’altra: avremmo dovuto gestire le nostre con un po’ più di pazienza". Ora testa al proseguo della preparazione in vista della Serie A: "Ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo sotto con il lavoro, il campionato è si avvicina".

"Ci spiace per il risultato, ma ho visto cose buone - sono invece la parole di Locatelli, che conferma: "La squadra sta lavorando e crescendo bene in vista del campionato; non ci nascondiamo, dobbiamo tornare a vincere e lavoriamo per questo, e devo dire che il lavoro che stiamo facendo è di ottimo livello. C’è un bel clima ed è stata una tournée, utile e positiva".

Perin: "Il Real gioca a memoria"

Tra le prestazioni più positive quella del portiere bianconero, super in almeno due occasioni nel secondo tempo sul risultato di 1-0: "Stiamo lavorando bene, assorbendo un nuovo sistema di gioco, ho visto una grande disponibilità da parte di tutti - ha detto -. Il gruppo cresce, ci vuole tempo e partite come queste sono fondamentali, perché le amichevoli ormai non esistono più; di fronte a grandi avversari come il Real si vuole vincere sempre. Che impressione ho avuto degli avversari? Quella di una squadra che si trova a memoria, ed è esattamente il punto a cui vogliamo arrivare noi. Lavoriamo per questo. Io? Sto bene, fisicamente, e sono carichissimo mentalmente". Ha parlato al sito del club anche il portiere classe 2002 Giovanni Garofani: "Per me non è stata un’esperienza; è stata l’esperienza per eccellenza, ho imparato tantissimo. Una cosa che mi ha colpito in allenamento? La capacità di Vlahovic di cambiare angolo velocemente, una cosa pazzesca".