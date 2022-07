Dopo il pari contro il Barcellona, la Juve esce sconfitta dalla sfida coi campioni d'Europa di Ancelotti. Primo ko dell'estate bianconera davanti a una marea di pubblico nello stadio che fu teatro della finale Mondiale del 1994. Decidono il solito Benzema (su rigore) e Asensio nella ripresa Condividi

Più di novantamila persone, tutto esaurito al Rose Bowl di Pasadena che fu casa della finale dei Mondiali del 1994, e di quell'Italia-Brasile finito col rigore di Roberto Baggio. Storia diversa quella che si è svolta nella notte italiana, semplice amichevole, ma di prestigio. La Juve, dopo il pari in (doppia) rimonta contro il Barcellona, cade coi campioni d'Europa in carica di Ancelotti. Di Maria, Vlahovic e Kean nel tridente. Dietro ancora titolare Bremer. Anche i blancos hanno schierato l'XI tipo in quella che è diventata - come scrivono i bianconeri sui social - la partita con più pubblico di sempre a Los Angeles e con più pubblico negli Usa dal 2018.

Traversa Bonucci, Benzema non sbaglia Pronti e via, la Juve inizia bene. Vero, Benzema segna e il gol viene annullato per fuorigioco, ma anche i bianconeri vanno a un passo dal vantaggio. Ci pensa Bonucci che si traveste da Del Piero pennellando una bellissima punizione dai venti metri col destro: barriera superata e traversa. Il 19 della Juve gioca dal 1' in coppia con Bremer, più Danilo e Alex Sandro in fascia. Le novità rispetto alla sfida col Barça sono in mezzo (c'è Fagioli con Locatelli e Zakaria) e davanti: ancora dal 1' Di Maria, insieme a Vlahovic e Kean. Ma a segnare sono gli attaccanti con la maglia blanca, anzi, l'attaccante. Karim Benzema, e chi se non lui? Danilo stende Vinicius in serpentina in area e il francese non sbaglia su rigore.

Super Perin, poi segna Asensio Juve in bianconero, Real in viola; quando si torna in campo quando in Italia sono circa le cinque di mattina e cambiano anche gli uomini. Rudiger per Militao e Cuadrado per Di Maria. Ma soprattutto i blancos - in campo col centrocampo dei titolari diventano ormani ritornello Kroos-Modric-Casemiro - migliorano il proprio rendimento. È Perin a dover salvare non una ma almeno due volte, specie su Carvajal e su un tiro a giro di Benzema. Al 63' Ancelotti ne cambia nove, mentre nella Juve entrano Alex Sandro e Fagioli, dunque anche Pinsoglio per Perin, non prima del bis Real con un'azione telecomandata da Hazard e finalizzata da Asensio a centro area. A quel punto Allegri, nel finale, lancia i giovani: Soulé, Akè, Da Graca, Cudrig e Barbieri. Finisce 2-0 per i blancos.