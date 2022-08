Altra giornata di conferenze alla Lazio: accanto a Lotito e Tare, si sono presentati a stampa e tifosi i due nuovi acquisti Alessio Romagnoli e Matias Vecino. "Un sogno di bambino che si realizza" per l'ex milanista, mentre l'uruguaiano ex interista ritrova Sarri: "Sa cosa posso dare, la Lazio era nel mio destino". Lotito: "Ci servivano elementi di spessore" Condividi

“È sempre stato il mio sogno e sapevo che sarei venuto qui un giorno, ci ho sempre sperato”. Sono le prime parole di Alessio Romagnoli nel giorno in cui si presenta ufficialmente ai tifosi della Lazio e alla stampa. Il difensore si è detto felicissimo della scelta ed emozionato per l’accoglienza riservatagli dai tifosi. E ha subito parlato di obiettivi: “Questa squadra è da Champions, è un gruppo molto forte, al direttore Tare l’ho detto”. L’ex milanista ha anche fatto un paragone tra il suo ex allenatore e quello che trova alla Lazio: “Con Pioli c’era più uno contro uno, con Sarri più tattica ed è un gioco più adatto a me, un gioco che mi piace di piu’”. Dal Milan alla Lazio, percorso inverso rispetto a una leggenda biancoceleste come Nesta: “Non mi sembra corretto fare un paragone con Sandro, è uno step importante e una grande emozione per me, sono qui per fare qualcosa di importante per questo club”.

Vecino, la Lazio nel destino Prima della presentazione di Romagnoli, era toccato all’altro acquisto arrivato a parametro zero, quel Matias Vecino che dopo gli anni di Empoli ritrova Maurizio Sarri: “E’ lo stesso di sempre, sa dove posso giocare. Sono venuto per mettermi a disposizione e dare una mano” queste le parole del centrocampista uruguaiano che quand’era all’Inter nel 2018 segnò il gol che portò in Champions i nerazzurri e lasciò fuori i biancocelesti: “La Lazio era nel mio destino, c’erano già state occasioni di arrivare in passato. Voglio tornare a sentirmi importante dopo due stagioni difficili. E la Champions è alla nostra portata”.