Vittoria per gli azzurri a 10 giorni dall'inizio del campionato. Un autogol di David Lopez nel primo tempo apre la sfida, con il pari di Castellanos nella ripresa. Spalletti rivoluziona la squadra con i cambi e trova i gol della vittoria con Petagna e un rigore di Kvaratskhelia. Osimhen spreca molto sotto porta, mentre Politano alza bandiera bianca per un problema muscolare. L'allenatore: "Soddisfatto della condizione e dell'atteggiamento di tutti. Raspadori? Non ne parlo, ma prenderemo un portiere forte"