Lukaku: "Devo riconquistare l'amore dei tifosi"

L'attaccante belga a DAZN: "Devo ringraziare i tifosi e chiedere scusa per come li ho lasciati, devo parlare in campo e sperare che con le mie prestazioni l’amore torni come prima. Lautaro? Ci siamo sentiti molto. Tutti i miei compagni hanno fatto una crescita importante"

"È giusto da parte mia fare tutto per l’Inter. Devo ringraziare i tifosi a Milano per l’amore a me e alla mia famiglia e chiedere scusa per come li ho lasciati, alla fine devo parlare in campo e sperare che con le mie prestazioni l’amore torni come prima". A dirlo è Romelu Lukaku a DAZN, nella settimana che porterà alla prima di campionato. "La stagione al Chelsea mi ha dato ancora più motivazioni". E sulla Serie A che sta per iniziare: "Siamo i più forti? Non parlo prima della stagione, non ha senso. Si parla solo alla fine. Classifica marcatori? Non mi importa, penso solo allo scudetto".