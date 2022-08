Dopo una stagione con due trofei vinti, ma l'amarezza dello sprint scudetto perso contro il Milan, i nerazzurri puntano di nuovo alla seconda stella con un Romelu Lukaku in più nel motore. Oltre al ritorno dell'attaccante belga, la società si è mossa molto già a giugno per allungare le rotazioni a disposizione di Simone Inzaghi. L'allenatore riparte dal solito 3-5-2, nella speranza che il mercato in uscita non privi la squadra di uno dei suoi titolari