Riparte il campionato e fra oggi sabato 13 agosto e lunedì 15 la Serie A giocherà la prima giornata. Aprono i detentori dello scudetto che ospitano in casa l’Udinese alle 18.30 e la Sampdoria che inizia la sua stagione contro l’Atalanta. Oltre alle partite Sky (Sampdoria-Atalanta, Inter-Lecce e Lazio-Bologna) le altre sfide si potranno seguire in diretta sulla app DAZN e su ZONA DAZN, disponibili al canale 214 del telecomando Sky

Il caldo di agosto riaccoglie la Serie A che inizia oggi un tour de force fino a novembre quando è prevista la lunga pausa per il Mondiale in Qatar. La prima giornata si aprirà con quattro anticipi: si parte alle ore 18.30 con Sampdoria-Atalanta e Milan-Udinese, poi la sera alle 20.45 in campo Inter-Lecce e Monza-Torino. Ad aprire il programma della domenica Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese alle 18.30. La sera scenderanno in campo alle 20.45 Salernitana-Roma e Spezia-Empoli. Il giorno di Ferragosto alle 18.30 Verona-Napoli e alle 20.45 tocca alla Juventus che ospita il Sassuolo.

Accordo Sky-DAZN

Grazie al recente accordo con DAZN, dall’8 agosto l’app DAZN è disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. Le partita della Serie A sono visibili anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.