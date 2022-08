L’allenatore dei biancocelesti parla alla vigilia dell’esordio in campionato: “Partita difficile e delicata, loro ci hanno sempre creato difficoltà. Non siamo al top ma speriamo essere a livelli accettabili”. Sul mercato: “Abbiamo ringiovanito la rosa, nessuno può sapere il nostro potenziale”. Poi una frecciata a Mourinho: “Un secondo posto della Roma sarebbe una delusione” CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Prima conferenza stampa stagionale per Maurizio Sarri che alla vigilia dell’esordio contro il Bologna all’Olimpico avverte: “La prima partita è sempre difficile e delicata. Il cambiamento tra la modalità partita e partite vere non è automatico”. Poi sugli avversari: “Ci hanno sempre creato difficoltà. Speriamo di vedere una Lazio che chiaramente non può essere al top, ma di vederla su livelli accettabili. Stiamo facendo più fatica di quello che avevamo previsto nello scaricare i carichi di lavoro. Molto probabilmente il terreno che abbiamo trovato all’inizio non ci ha aiutato, c’era tanta sabbia e i carichi erano più pesante. In questi ultimi giorni siamo più brillanti, speriamo di essere pronti”.

"Mercato? Abbiamo ringiovanito, non conosciamo in nostro potenziale" Sul mercato della Lazio: "Abbiamo ringiovanito la squadra, dobbiamo essere competitivi come il ciclo scorso. Nessuno di noi penso possa sapere il nostro potenziale: secondo me lo abbiamo a patto che diventiamo una squadra vera. Se riusciamo a creare questo tipo di mentalità forse riusciremo a fare qualcosa di importante. Il mercato mi piace, abbiamo fatto qualcosa di logico, che rientra nelle dimensioni della nostra società". Poi aggiunge: "Non possiamo comprare giocatori top in giro per l'Europa, dobbiamo trovare percorsi alternativi. Poi sarà il campo a dire se lo abbiamo fatto bene, ma mi piace che la società ha preso una strada logica per garantire un futuro tecnico alla squadra e una solidità alla società".