Prima conferenza stampa per José Mourinho, alla vigilia dell'esordio della Roma in Serie A contro la Salernitana. Tanti i temi affrontati. Tra tutti il mercato. "Va fatto un applauso al club per il mercato", ha detto Mou. "Se poi mi chiedono se ho bisogno di qualche giocatore in più per una stagione senza paure allora dico di sì". E ancora: "Il mercato non è chiuso, purtroppo. Inizia la stagione, si giocano 3-4 gare prima della chiusura del mercato e ovviamente è una cosa che non mi piace".

L'allenatore della Roma ha aggiunto: "Se sono frustrato ancora per il mercato? Frustrazione forse è un termine troppo forte oggi, abbiamo preso cinque giocatori utili per il miglioramento della nostra rosa . Sono usciti Mkhitaryan e Veretout che erano due titolari, ma dire frustrazione oggi è troppo. Abbiamo preso cinque giocatori per sette milioni e cinque giocatori di questa qualità per sette milioni: è stato fatto qualcosa di molto buono".

"Irreale dire che la Roma sia da scudetto"

Ma secondo Mourinho parlare di scudetto non è appropriato. "Cercheremo di migliorare il sesto posto, ma in questo periodo mi stupisce quanto si parli di noi, diversamente di altri: la Roma per voi è una candidata per lo scudetto, ma solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno. L'Inter e Milan ci hanno dato un bel distacco e hanno migliorato la propria squadra. C'è tanto rumore intorno a noi. La Lazio ha speso 39 milioni: anche loro sono candidati? Parlando di noi si dice qualcosa di non reale - prosegue lo Special One - Il nostro scudetto già vinto è l'amore dei tifosi. Noi non abbiamo mai parlato di scudetto, non abbiamo mai parlato di investimenti massicci, ma solo di tempo. C'è tanta gente che vende fumo e non verità". Poi conclude: "In Europa per far meglio dobbiamo vincere l'Europa League. Ci sono però squadre con un potenziale economico molto più elevato del nostro".