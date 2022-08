Ennesima vittoria in carriera allo scadere per Simone Inzaghi: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, è la cosa più positiva della serata ma non possiamo ridurci a vincere al 95'. Abbiamo chiuso con 4 attaccanti, se hai la fortuna di avere Dzeko e Lukaku in area è dura per gli avversari". Poi sul mercato: "Argomento su cui non riesco a ridere: vedo tutte le altre che comprano e di noi si dice che vendiamo..."

LECCE-INTER 1-2, GOL E HIGHLIGHTS