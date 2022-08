"Inzaghi ha detto che la squadra deve restare questa? L'allenatore fa bene a dire così, sta lavorando con questi giocatori tra tattica e affiatamento del gruppo. Noi manager da una parte abbiamo la necessità di garantire i criteri di sostenibilità e dall'altro l’obbligo di allestire una squadra competitiva. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare. Ancora mancano quindici giorni. Posso dire che sicuramente non ci saranno rivoluzioni". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ai micrifoni di Sky Sport prima di Lecce-Inter. Il dirigente nerazzurro ha poi confermato la necessità di prendere un difensore per completare la rosa. "Dobbiamo trovare un sostituto di Ranocchia, perché non dobbiamo dimenticare che questa è una stagione anomala - ha proseguito -. Nel giro di tre mesi giochiamo quindici partite di campionato e sei di Champions League. Quindi, è normale che la rosa deve essere non solo competitiva ma anche numerosa, nel rispetto di quelle che, poi. possono essere eventuali defezioni legate a infortuni o squalifiche".