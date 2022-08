Sampdoria-Atalanta, dove vedere la partita in tv:

Quinto esordio di stagione fra Sampdoria e Atalanta

Sampdoria e Atalanta si affronteranno per la quinta volta nella gara d'esordio in un campionato di Serie A. L’ultimo confronto lo scorso 28 febbraio ha visto la vittoria dell’Atalanta per 4-0. La Dea è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette gare contro i blucerchiati in campionato. Fabio Quagliarella ha segnato 12 reti contro l’Atalanta in Serie A, solo contro la Fiorentina ha realizzato più marcature nel torneo (14). In caso di gol anche nella stagione 2022/23 Quagliarella sarà per lui la 18^ stagione in cui segna in Serie A, solo Francesco Totti (23), Gianni Rivera (20) e Silvio Piola (20) hanno fatto meglio nella storia della competizione.