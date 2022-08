Lazio-Bologna, appuntamento alle 18:30 su Sky

Lazio più vincente del Bologna agli esordi stagionali

I biancocelelesti hanno vinto 53 partite di Serie A contro il Bologna (37N, 46P) che risulta essere anche la squadra che la Lazio ha superato più volte nelle partite casalinghe in Serie A (38V, 19N, 11P). La Lazio ha vinto l’esordio stagionale negli ultimi tre campionati di Serie A, ma non ha mai conquistato il successo alla prima partita nella competizione per quattro stagioni di fila. Nelle ultime sei stagioni in cui ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in trasferta, il Bologna ha perso cinque volte (1N), senza riuscire mai a vincere; l’ultimo successo degli emiliani risale al 2008, contro il Milan. Ciro Immobile potrebbe diventare il quarto giocatore a segnare in ben cinque match di fila nel suo esordio stagionale in Serie A dopo Roberto Muzzi, Andriy Shevchenko e Luis Muriel.