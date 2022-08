"Meritavamo la vittoria, non per il gioco espresso ma per le difficoltà della partita. La squadra ha dimostrato carattere e fame, cosa che finora ci è mancata per fare il salto di qualità". Parola di Ciro Immobile, autore del gol decisivo nel 2-1 della Lazio sul Bologna all'esordio in Serie A. Non una novità per "Re Ciro", che diventa così il quarto giocatore a segnare in ben cinque match di fila alla prima di campionato dopo Roberto Muzzi, Andriy Shevchenko e Luis Muriel. "Questa rete è per il popolo laziale - ha concluso a Sky Sport -. Siamo arrivati quinti l'anno scorso, ora non abbiamo alibi. Abbiamo preso giocatori forti, bravi, che credono nel progetto. Abbiamo le potenzialità per fare bene".