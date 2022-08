Allegri: "Di Maria? Non sono preoccupato, vediamo"

Una grande partenza, con l'unico neo della sostituzione di Di Maria, uscito dolorante al 66' ma che non sembra preoccupare particolarmente Allegri, intervistato al termine della partita. "La smorfia di Di Maria quando è uscito? Angel ha sempre la faccia un po’ così, e quel problema all’adduttore l’ha avuto anche una settimana fa . Si stava divertendo, sono cose che capitano ma non sono preoccupato, domani dopo gli esami vedremo".

Decisivo il cooling-break

approfondimento

Le pagelle di Juventus-Sassuolo

L'analisi della gara, invece, ruota attorno al cambio tattico decisivo attorno al 25', quando la Juve soffriva le iniziative del Sassuolo e il cooling-break ha permesso ai bianconeri di spezzare il ritmo degli avversari e, allo stesso tempo, riordinare le idee: "Siamo andati un po’ in difficoltà all’inizio, abbiamo perso 2-3 palle in costruzione e siamo ancora fragili in quelle situazioni in cui invece bisogna stare calmi e fare passare il momento", commenta Allegri. "Decisivo il cooling-break? Era un momento in cui non riuscivamo ad avere il comando della partita e allora ho messo larghi Cuadrado e Di Maria".