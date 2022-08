C'è una svolta nella trattativa che lega Leandro Paredes alla Juventus. Il Psg, infatti, in queste ore ha aperto al prestito del centrocampista argentino: le due società stanno parlando sulle condizioni e sulle cifre legate al riscatto (la prima richiesta dei parigini è stata di 25 milioni). L'operazione è sempre condizionata dalla cessione di Adrien Rabiot al Manchester United: anche in questo caso, le parti continuano a sentirsi per raggiungere l’accordo sull’ingaggio del centrocampista francese. Per ora, c’è soltanto quello di massima tra i due club. Infine, l'operazione Depay: dopo aver aumentato l’offerta e avergli proposto un biennale, si attende soltanto che risolva il contratto con il Barcellona per definire l’affare.