L'allenatore nerazzurro presenta la gara contro lo Spezia di sabato sera a San Siro (in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW): "Affrontiamo una squadra in forma, sarà una sfida complicata ma sarà emozionante giocare davanti ai nostri tifosi. D'Ambrosio è recuperato, Mkhitaryan out"

"La settimana è andata bene, i ragazzi hanno lavorato bene e si è cercato di perfezionare i nostri automatismi. Abbiamo recuperato D’Ambrosio che non c'era a Lecce, non avremo Mkhitaryan ma lavoriamo per preparare bene le partite". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in un'intervista al canale Instagram del club nerazzurro alla vigilia del match di campionato con lo Spezia a San Siro, gara valida per la seconda giornata di campionato che sarà trasmessa in diretta dalle 20.45 di sabato su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.