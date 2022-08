I francesi hanno incontrato i nerazzurri a Milano e hanno presentato una nuova offerta da 50 milioni di euro più bonus per il difensore. Proposta rifiutata dall'Inter che considera lo slovacco incedibile e adesso è pronta a rinnovargli il contratto

Una nuova offensiva rispedita, ancora una volta, al mittente. Il Paris Saint-Germain, nella persona di Antero Henrique, ha incontrato l’Inter a Milano e presentato una nuova offerta da 50 milioni di euro più bonus per il cartellino di Skriniar, difensore slovacco da mesi obiettivo del club francese. I nerazzurri però hanno rifiutato anche questa proposta, ritenuta troppo bassa rispetto al valore del calciatore, e adesso sono pronti a blindare lo stesso Skriniar. L’Inter infatti ha già comunicato al difensore la volontà di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2023, adeguando l’ingaggio al livello dei top presenti in rosa: tema rinnovo con adeguamento che con ogni probabilità verrà già affrontato prima della fine del mercato.