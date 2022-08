Dove vedere Inter-Spezia

L'Inter ospiterà lo Spezia oggi sabato 20 agosto alle 20.45 (Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW)

Numeri e statistiche di Inter e Spezia

Su quattro confronti in Serie A, l'Inter ha vinto tre volte e pareggiato una. I nerazzurri hanno perso soltanto due partite delle 36 dispiutate in casa mentre lo Spezia ha perso cinque volte su sei trasferte di Serie A in Lombardia. La vittoria più recente contro il Milan lo scorso 17 gennaio. L’Inter, su 18 partite casalinghe contro squadre liguri ha vinto ha vinto 17 volte (1P) e negli ultimi tre scontri la porta è rimasta inviolata. Non pareggia da 10 partite di campionato è la squadra attualmente in Serie A con la striscia più lunga senza pareggi.