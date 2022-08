Serie A, 2^ giornata: presentazione delle partite

leggi anche

Dopo tre pareggi consecutivi negli ultimi tre incontri il Torino ospita la Lazio sabato 22 agosto alle 18.30 e apre la seconda giornata di campionato di Serie A (in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). In contemporanea a Udine, l’Udinese affronterà la Salernitana di Nicola che sta vivendo la sua miglior striscia di imbattibilità in trasferta nella sua storia in Serie A. La sera, alle 20.45, l’Inter-Spezia (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e su Sky Sport 4K) e Sassuolo-Lecce. Quattro le partite di domenica 21 agosto con i due posticipi Atalanta-Milan e Bologna-Verona. Il secondo turno di campionato di Serie A si chiude lunedì 22 agosto con la Cremonese ospite della Roma alle 18.30 il posticipo serale Sampdoria-Juventus.