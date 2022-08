Dove vedere Torino-Lazio

I precedenti fra Lazio e Torino



Il Torino di Juric ospita la Lazio di Sarri, 134 i precedenti fra le due squadre, 67 in casa dei Granata. Il Torino non vince contro la Lazio in Serie A dal 26 maggio 2019, sulla panchina granata c'era Walter Mazzarri. Tre pareggi consecutivi negli ultimi tre incontri. Antonio Sanabria a segno contro il Monza alla prima giornata di campionato - solamente una volta ha segnato in due partite consecutive in un campionato di Serie A. Sette gol in sette occasioni per Ciro Immobile contro il Torino in Serie A.